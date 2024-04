Ako je kome trebala znanstvena potvrda

Svjesno biće možemo definirati kao entitet svjestan svojeg postojanja i na kojeg utječe to saznanje – ono ima osjećaje. Drugim riječima, piše The Next Web, umjetna inteligencija koja je svjesna svojeg postojanja mora imati tri stvari: pokretnu snagu, gledište i motivaciju. … Trenutni sustavi umjetne inteligencije nemaju pokretnu snagu. Umjetna inteligencija ne može djelovati osim ako ju ne potaknete i ne može objasniti svoje postupke zato što je rezultat prethodno definiranih algoritama koje pokreću vanjske sile. … LaMBDA ne odgovara na upit kao autonomno biće, već kao sustav koji reagira na poticaj i bira koji će odgovor pružiti. (…) Ako LaMBDA-i date bazu podataka iskopanu iz društvenih mreža, Reddita i Wikipedije, ona će razviti odgovore koji izgledaju kao da potječu iz tih izvora. Ako ju trenirate da odgovore stvara isključivo prema tekstu iz, recimo, crtanog filma sa Zekoslavom Mrkvom, razgovarat ćete s nečim što zvuči kao – Zekoslav Mrkva. Tportal