Može jedan radioaktivni gemišt?

Više od 700 kilograma rajnskog rizlinga i bijeloga sauvignona ubrano je u prvoj berbi u vinogradu češke nuklearke Dukovany. Uz rashladne tornjeve prije nekoliko godina posađeno je 2.040 trsova i to uz pomoć vinara i energetskih inženjera. Južna Moravska, kraj u kojemu se nalazi nuklearka poznata je po vinogradarstvu, a ove su dvije sorte karakteristične za to područje. Od ubranog grožđa planira se proizvesti oko 600 butelja vina, no ono se neće prodavati na slobodnom tržištu nego će ga posluživati u posebnim prigodama. Grožđe i vino se testiraju na radioaktivnost, a osim loze, spomenuta nuklearka također ima i svoj pčelinjak, tako da njezini zaposlenici proizvode i med. Agroklub