Ako se ne probudiš s dvije glave, znači da je sve u redu

Mađarski premijer podržao je gospodarske sankcije Rusiji, ali usprkos tome nije odustao od gradnje elektrane u Pakšu, a za sve je nedavno dobio i suglasnost Osječko-baranjske županije. Blizu granice s Hrvatskom nastavio je razvijati 12,5 milijardi eura vrijedan projekt gradnje nuklearne elektrane – i to temeljene na ruskoj tehnologiji, ali i financirane ruskim novcem. Ovaj golemi poslovni pothvat zasad odolijeva europskoj financijskoj blokadi Rusije, a u budućnosti bi – ako se u potpunosti ostvari – mogao dovesti do značajnih posljedica za Hrvatsku i njenu energetsku neovisnost. Pojednostavljeno, jeftinom strujom iz nuklearke Orbán planira, i to Putinovim novcem, zagospodariti energetskim tržištem. Nacional