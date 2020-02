Smisao života - riješen

Uz malo planiranja, znanja i štedljivog putovanja možete krenuti na godinu dana, manje-više, i putovati. Posljednjih šest godina proveo sam više od polovice svake godine putujući po pet kontinenata. Možda nećete moći iskopirati moj način, ali vjerujem da ću vam mogu dati ideju kako je to izvedivo. Ako ste poput mene propustitli putovati u mladosti, možete to nadoknaditi sad kada ste… malo iskusniji. Obično planiram potrošiti 50 dolara dnevno ili 1500 dolara mjesečno, što uključuje i smještaj i jedno jelo u restoranu dnevno. Doduše, imam i posao koji mi omogućava da radim na daljinu… piše čovjek za New York Times, okljaštrena verzija je na 24 sata