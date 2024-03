Zeleni plan on hold

Početkom veljače Europska komisija predložila je ambiciozan plan smanjenja stakleničkih plinova za 90 posto do 2040. godine. Velik je to skok u ambicijama u odnosu na sadašnji cilj da se emisije do 2030. trebaju smanjiti za 55 posto. Najnoviji prijedlog smanjenja emisija testirat će ujedno političku volju za nastavak zelene tranzicije, u kojoj su sve vidljivije napukline. Npr. nestale su sve odredbe koje se tiču poljoprivrednika. Je li to ustupak poljoprivrednicima koji su nedavno u nekoliko europskih država danima blokirali promet baš zbog troškova koje pred njih stavljaju zelene politike? Međutim, zelena politika samo je smokvin list za prosvjede poljoprivrednika, ali izvor problema je negdje drugdje. Glavni razlozi prosvjeda, kako ih ističu sami poljoprivrednici, niski su prihodi, troškovi tranzicije, ugovori o slobodnoj trgovini i priljev jeftinih poljoprivrednih proizvoda iz trećih zemalja. Lider