Kad će uvesti porez na to što svatko od nas izdiše CO2?

Je li moguće imati krave koje ispuštaju manje metana? Odgovor je u genetici, piše Reuters. Kako navode, kada se na farmi Bena Loewitha u Kanadi na proljeće otele telad bit će među prvima u svijetu koja će biti uzgajana sa specifičnim ekološkim ciljem – da podriguju manje metana. Komercijalna dostupnost ove genetike mogla bi pomoći u smanjenju jednog od najvećih izvora snažnog stakleničkog plina, kažu znanstvenici i stručnjaci za stočarsku industriju. Navode kako bi ova osobina mogla smanjiti količinu plina do 1,5 posto na godišnjoj razini, odnosno do 30 posto do 2050. godine. Agroklub