Neka igre počnu

McLaren je objavio kako će u svibnju nastupiti na utrci Indy 500, a upravo Alonso će biti za upravljačem. To znači da će propustiti najvažniju utrku F1 sezone, VN Monaca, koja se vozi isti dan. To je fantastična, ali gotovo suluda odluka: McLaren godinama nije nastupao na Indyju, Alonso nikada nije vozio na ovalnoj stazi i, objektivno, šanse za imalo relevantan rezultat ondje su minimalne. No, s emotivne strane odluka je ispravna i vraća u priču onaj zaboravljeni sportski element, piše Telesport.