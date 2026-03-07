Obnova Papalićeve palače nominirana za nagradu Bernardo Bernardi - Monitor.hr
Danas (14:00)

Baština u novom ruhu

Obnova Papalićeve palače nominirana za nagradu Bernardo Bernardi

Rekonstrukcija dvorišta i prizemlja Papalićeva palača, u kojoj djeluje Muzej grada Splita, nominirana je za nagradu Bernardo Bernardi Award za najuspješnije ostvarenje u području oblikovanja i unutrašnjeg uređenja u 2025. godini. Autorski tim Damir Gamulin, Antun Sevšek i Ivo Vojnović osmislio je suvremen muzejski prostor koji arheološku baštinu interpretira kao živ i interaktivan dio grada. Projekt „Palača života – grad mijena“ donio je novi stalni postav koji povezuje arheologiju, povijest i suvremeno iskustvo posjetitelja, čime splitski muzej postaje dinamično mjesto susreta, dijaloga i razumijevanja prošlosti. Journal


