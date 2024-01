Svijet energetski surađuje, i to je baš lijepo

To se odnosi na one koji konzumiraju do dvije šalice kave dnevno. Osobe koje konzumiraju više od dvije šalice dnevno neće primijetiti taj učinak jer se organizam prilagodio na te količine i učinak je znatno smanjen. Ako ne pijete više šalica kava dnevno, onda će vas jedan kratki espresso “podići” i dati vam neku vrstu motivacije za nastavak vožnje. Kofein potiče oslobađanje dopamina i adrenalina, ali to oslobađanje traje jedan određeni period i kad prestane, ako ste pretjerali s količinom kave, onda ste potrošili kvotu i jednog i drugog i taj osjećaj će, kad vas kava pusti, biti gori nego da ju niste ni pili. Tijelo se prilagođava na kofein pa ćete povećavajući količinu kave samo naštetiti sebi. Biker