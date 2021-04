Nakon potresa

Upozorenje na tsunami koji je u subotu navečer poharao dijelove Indonezije izostalo je jer veliki val, visine i do tri metra, nije nastao kao posljedica potresa, što je uobičajeni uzrok i za što Indonezija posjeduje detektore (CNN). Stručnjaci istražuju je li ovaj tsunami povezan s erupcijom vulkana Anak Krakatau, odnosno je li uzrok klizanje tla u more nakon erupcije ovog vulkana. Tu je drugi razlog izostanka upozorenja – vulkan je blizu pogođenog područja pa upozorenje svakako ne bi stiglo na vrijeme. Do ponedjeljka ujutro potvrđena je smrt 281 osobe, a preko tisuću je ozlijeđenih (RTE).