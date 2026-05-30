Evolucija pameti s dolaskom pelena

Ekshumaciju Salvadora Dalija je radi utvrđivanja očinstva tražila Maria Pilar Abel Martinez (61), koja tvrdi da je nadrealistički slikar u ljeto 1950-ih s njenom majkom održavao tajnu vezu. Dali je umro 1989. Ekshumacija je određena jer ne postoje drugi biološki ostaci koji bi se mogli koristiti. Abel Martinez je prvi put 2015. izjavila kako vjeruje da je kćerka majstora nadrealizma te da je s njezinom majkom Antoniom Martinez de Haro imao vezu kad je radila kao pomoćnica obitelji i zato ljeta provodila u blizini njegove kuće. Abel se rodila 1956., a de Haro se uskoro udala za drugog muškarca. T-Portal, Guardian