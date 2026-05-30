Očinstvo doslovno restrukturira muški mozak kako bi ga prilagodilo brizi o novorođenčetu - Monitor.hr
Danas (20:00)

Evolucija pameti s dolaskom pelena

Očinstvo doslovno restrukturira muški mozak kako bi ga prilagodilo brizi o novorođenčetu

Nova njemačka studija otkrila je da se mozak muškaraca dramatično mijenja nakon rođenja djeteta kako bi se prilagodio roditeljskoj ulozi. Analizom snimki 25 očeva uočeno je brzo restrukturiranje neuronskih putova, pri čemu se volumen sive tvari u prvih 12 tjedana smanjuje, dok se nakon toga pojedini dijelovi povećavaju. Taj proces zapravo optimizira mozak za multitasking, predviđanje zadataka i emocionalnu privrženost kroz promjene u regijama poput amigdale i amalgama za proizvodnju dopamina. Znanstvenici zaključuju da ove neurološke promjene čine “roditeljsku moždanu mrežu” slično kao i kod majki. Science Alert, Index


Slične vijesti

08.06.2024. (21:00)

You da man, naj-tata

Paul Bradbury otkrio kako je biti otac u Hrvatskoj

Za razliku od drugih država, da bi u Hrvatskoj bio u rađaoni, moraš proći prenatalni kurs za očeve, ali i platiti bolnici za prisustvovanje. Kad mu se dijete rodilo, to se dogodilo iza ponoći u Rijeci, najpoznatiji Britanac s hrvatskom adresom nije imao s kime nazdraviti niti proslaviti pićem, osim neuglednih noćnih barova s brdo partijanera na ulici. No, preživio je i opisao kako općenito doživljava očinstvo.

07.12.2018. (23:00)

Očinstvo u ‘kasnim’ godinama: Jurica Pađen, Kalember, Novković, Bebek, Dejan Aćimović, Šerbedžija, Krsto Papić…

26.06.2017. (16:53)

Nadrealno

Sud u Španjolskoj naredio ekshumaciju tijela Salvadora Dalija

Ekshumaciju Salvadora Dalija je radi utvrđivanja očinstva tražila Maria Pilar Abel Martinez (61), koja tvrdi da je nadrealistički slikar u ljeto 1950-ih s njenom majkom održavao tajnu vezu. Dali je umro 1989. Ekshumacija je određena jer ne postoje drugi biološki ostaci koji bi se mogli koristiti. Abel Martinez je prvi put 2015. izjavila kako vjeruje da je kćerka majstora nadrealizma te da je s njezinom majkom Antoniom Martinez de Haro imao vezu kad je radila kao pomoćnica obitelji i zato ljeta provodila u blizini njegove kuće. Abel se rodila 1956., a de Haro se uskoro udala za drugog muškarca. T-Portal, Guardian

16.06.2015. (15:32)

Plavim kacigama nekoliko desetaka zahtjeva za priznavanje očinstva