Evolucija pameti s dolaskom pelena
Očinstvo doslovno restrukturira muški mozak kako bi ga prilagodilo brizi o novorođenčetu
Nova njemačka studija otkrila je da se mozak muškaraca dramatično mijenja nakon rođenja djeteta kako bi se prilagodio roditeljskoj ulozi. Analizom snimki 25 očeva uočeno je brzo restrukturiranje neuronskih putova, pri čemu se volumen sive tvari u prvih 12 tjedana smanjuje, dok se nakon toga pojedini dijelovi povećavaju. Taj proces zapravo optimizira mozak za multitasking, predviđanje zadataka i emocionalnu privrženost kroz promjene u regijama poput amigdale i amalgama za proizvodnju dopamina. Znanstvenici zaključuju da ove neurološke promjene čine “roditeljsku moždanu mrežu” slično kao i kod majki. Science Alert, Index