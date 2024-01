A mislili su da će dijeliti samo honorare

Renan Rodrigez kaže kako je Smood koristio takav softver i 2020. kad je on tamo počeo raditi. Ali u određenom trenutku „robot“ je postao u potpunosti odgovoran za planiranje radnog dana, a obraćanje pravim menadžerima više nije bilo moguće. Cilj „robota” bio je da organizira isporuke na najefikasniji mogući način. Iz perspektive poslodavca, to je uspjelo: kada je počeo, radio je oko dvije isporuke na sat, a pred kraj – četiri do pet. „Brzo sam shvatio da je to na humanoj razini katastrofa”, rekao je Rodrigez. „Za mene je bilo najgore što sam imao štopericu koja radi u svako doba i na svakome mjestu, dok me već prate GPS sistemi i slično.“ To mu je stvorilo „društveni stres”. Umjesto da pozdravi ljude u restoranu dok preuzima obrok, on bi trčao i vikao na njih da se požure. Deutsche Welle