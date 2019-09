Neopravdanih - dvije i pol godine

BBC ima lijepu priču o dvjema sestrama koji žive visoko u planinama Himalaje i svaki dan pješače 2 do 3 sata kako bi došle do škole i onda isto toliko nazad. Sestre Radhika i Yashoda bude se svaki dan u 5 ujutro u selu Syaba, u indijskoj državi Uttarakhand pa kroz džunglu i preko brze rijeke idu na nastavu. Kažu kako se ne žele udati poput njihove majke, nego nastaviti školovanje i promijeniti društvo oko sebe, o čemu imaju zdrav stav: “Prvo moramo poboljšati sebe, pa svoje obitelji, pa svoje selo, i onda svijet”. Ovdje video od 360 stupnjeva o njihovom putovanju do škole.