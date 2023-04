U zdravim društvima karakter je rezultat obrazovanja

Prvi put u povijesti američki znanstvenici iz National Ignition Facility u Nacionalnom laboratoriju “Lawrence Livermore” u Kaliforniji uspješno su proizveli reakciju nuklearne fuzije koja je rezultirala dobitkom energije, potvrdio je za CNN izvor upoznat s projektom. Očekuje se da će Ministarstvo energetike SAD-a danas službeno objaviti otkriće. Ishod eksperimenta bio bi veliki iskorak u desetljećima dugoj potrazi za oslobađanjem beskonačnog izvora čiste energije koji bi mogao pomoći u odmaku od ovisnosti o fosilnim gorivima. Istraživači su desetljećima pokušavali stvoriti nuklearnu fuziju – replicirajući energiju koja pokreće sunce. Projekti fuzije uglavnom koriste elemente deuterij i tricij – oba su izotopi vodika. Deuterij iz čaše vode, s dodatkom malo tricija, mogao bi napajati energijom jednu kuću godinu dana. Index

Join us LIVE tomorrow at 10 a.m. ET / 7 a.m. PT for a special announcement and press conference regarding a MAJOR scientific breakthrough. Remarks will be given by @ENERGY leaders @SecGranholm, @NNSANews’ @NNSAHruby and #LLNL Director Kim Budil. Tune in: https://t.co/H2Lwto2naD pic.twitter.com/XdugB3UhEz

— Lawrence Livermore National Laboratory (@Livermore_Lab) December 12, 2022