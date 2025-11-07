I 'the finger' ima svoju povijest

Popularna priča da su Englezi u Stogodišnjem ratu pokazivanjem srednjaka ismijavali Francuze – mit je koji je razbio Reuters. (Priča polazi od toga da su Francuzi naredili da odsjeku svim preživjelim Britancima nakon bitke navedeni prst kako ne bi više mogli rukovati lukom i strijelom, no Englezi su na kraju dobili bitku i počeli im ga pokazivati u znak poruge). Pravo porijeklo geste vodi u antičku Grčku, gdje je srednjak bio falusoidni simbol uvrede i aluzija na pasivnu ulogu u spolnom odnosu. Rimljani su ga nazivali digitus impudicus i koristili i u magijske svrhe. Tijekom srednjeg vijeka srednjak je postao općeprihvaćena pogrda, izgubivši filozofsku dubinu, ali ne i uvredljivu snagu – koju zadržava i danas. Povijest.net