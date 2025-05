Svaka roba ima svoga kupca, valjda

Od prvog CD-a kupljenog online do prodaje zraka i nevidljivih prijatelja, e-trgovina se razvila iz racionalne inovacije u prostor potpune slobode (i ludosti) kupovine. Od NetMarketa do milijuna online dućana, internet je postao poprište bizarnosti koje prkose zdravom razumu, ali pronalaze svoje kupce. Na eBayu se prodavala duša, Djevica Marija na tostu i zrak iz Kanade. Novi val uključuje NFT-eve slavnih pramenova i “emocionalni nakit” (što god to značilo). Bilo da je riječ o ironiji, impulzivnosti ili potrebi za pažnjom – izgleda da svatko (i sve) može naći svog kupca online. Lider