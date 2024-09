Kava koja vas tjera na avanturu, od slona do bačve viskija

Službena preporuka je da odrasli dnevno unose najviše 400 miligrama kofeina, što odgovara otprilike četiri šalice kave, a idealna, optimalna količina koja će pružiti zdrav poticaj, iznosi 100 do 150 miligrama, što odgovara jednoj do jedne i pol šalice kave. Učinci kofeina postupno rastu, dosežući vrhunac između 15 minuta i dva sata nakon konzumiranja. Stručnjaci preporučuju da se prva šalica kave odgodi od 9:30 do 11:00 kako biste ostvarili najveće energetske koristi i izbjegli živčanost. Studije pokazuju da su razine kortizola – glavnog hormona stresa – najviše kad se probudimo, a da konzumiranje kave prerano dodatno povećava ove razine, ostavljajući nas podložnima nepotrebnim živcima. Kako bi se spriječile negativne posljedice, važno je izbjegavati konzumaciju kofeina šest sati prije spavanja, jer može poremetiti duboki san. (Klik)