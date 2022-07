Država oduzela, država vraća

Agencija za osiguranje radničkih potraživanja (AORT) u prvih pet mjeseci 2022. godine isplatila je gotovo 7,6 milijuna kuna radničkih potraživanja, odnosno neisplaćenih plaća u tvrtkama u stečaju ili kod poslodavaca koji se nalaze u blokadi. Od tog ukupnog iznosa, nešto više od dva milijuna kuna isplaćeno je radnicima u tvrtkama nad kojima je pokrenut stečajni postupak, dok se gotovo 5,53 milijuna kuna odnosi na tvrtke u kojima poslodavci zbog blokiranih računa nisu isplatiti radnicima plaće. Temeljem Zakona o osiguranju radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca zaštićena su prava radnika na isplatu do tri neisplaćene plaće, naknade plaće za bolovanje na teret poslodavca i naknade plaće za neiskorišteni godišnji odmor. To se odnosi na posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja ili prestanka radnog odnosa ako je radni odnos prestao unutar šest mjeseci prije otvaranja stečaja. Isplata, za svaki mjesec zaštićenog razdoblja, može biti najviše do visine zakonom utvrđene minimalne plaće. Faktograf