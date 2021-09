Svejedno ti je što je novac kad ga nemaš

PSG je u siječnju prošle godine pokrenuo svoj ‘fan token’ $PSG kojim je želio stvoriti novu bazu navijača i fanova, . No kad je Messi postao igrač PSG-a, počeo je rat za $PSG čija se cijena u vrlo kratkom razdoblju udvostručila. Kaos na tržištu fan tokena se dogodio unatoč porukama da fan tokeni nisu i ne smiju postati sredstvo trgovine. Vlasnici fan tokena, koje klubovi prodaju, mogu sudjelovati u trivijalnim aktivnostima poput biranja slogana u svlačionici, a mogu osvojiti i nagrade poput dresova. Mahnito trgovanje PSG-ovim tokenom nova je epizoda u potpuno nepredvidljivom i divljem svijetu kriptovaluta i, kako stvari stoje, sigurno nije zadnja. Više od dvadeset velikih europskih klubova počelo je izdavati svoje fan tokene koje vide kao moderan, tehnološki napredan model praćenja svojega kluba za razliku od zastarjelih fan klubova i plaćanja članarina. Index…

That’s $PSG crypto coin, more than doubled since Messi was linked to the club!!! pic.twitter.com/MZmJOJpPvd

— Horcrux (@BlaugranaFC26) August 9, 2021