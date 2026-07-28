Od kolonijalnog osvajanja do osobnog reseta: Društvena i osobna strana planinarenja - Monitor.hr
Danas (23:00)

Hajdemo, u planine!

Od kolonijalnog osvajanja do osobnog reseta: Društvena i osobna strana planinarenja

Tekst na Kulturpunktu istražuje planinarenje kroz prepletanje društvene kritike i osobnog iskustva autorice. Prvi dio dekonstruira povijest alpinizma kao prostor opterećen rodnim stereotipima, rasizmom i kolonijalnom logikom osvajanja prirode – od izbrisanih postignuća pionirki poput Henriette d’Angeville i Dragojle Jarnević, do problematične ostavštine Johna Muira i suvremene komodifikacije planina. Drugi dio donosi intimniju, osobnu perspektivu: autorica refleksivno opisuje vlastitu ljubav prema gorama, susrete s divljinom i emocije na stazama. Planine naposljetku ne vidi kao prostor dominacije, već kao mjesto jednostavnosti, zahvalnosti i unutarnjeg reseta.


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10.05.2023. (14:00)

Planine su njegova ljubav

Alpinist i putopisac Stipe Božić objavio novu knjigu: “Penjačevi zapisi – Put do najviših vrhova svijeta”

Jutarnji list - I nakon 40 godina evo me na Himalaji

“Kad nikog od nas jednom ne bude, jedino što iza nas može ostati su priče o nama”, često u svojim predavanjima kaže Stipe Božić, planinar, alpinist, gorski spasilac, fotograf, snimatelj i vrsni putopisac. Često ga ljudi pitaju, pa zašto se penje, zašto riskira život, a on veli kako je, uz sportske pobude, znatiželju i onaj prirodni poriv za slobodom kretanja, uz još stotine odgovora, jedan odgovor i u univerzalnoj svetosti planina koje nas impresioniraju svojom visinom. “Tamo gore ovisite o sebi i ljudima oko sebe. Sve što učiniš je vidljivo i lišeno laži. Život u planini uči vas životu u nizini. Kad dođeš dolje i čuješ jadikovke, prenemaganja, nepotrebne svađe, pitaš se čemu to, kuda idemo, zašto jedni druge ne poštujemo”. Slobodna

17.01.2021. (12:30)

Pobjeda u gostima

Alpinistički poduhvat – nepalski penjači prvi ostvarili zimski uspon na K2

Skupina od 10 nepalskih penjača popela se jučer na K2, što je prvi zimski uspon na drugu najvišu planinu na svijetu, posljednju od 14 8-tisućnjaka na kojoj do jučer nije ostvaren zimski uspon. Nepalski penjači bili su u startu podijeljeni u tri do četiri ekipe koje su se međusobno natjecale, no desetorica između njih su na kraju formirali jednu grupu i popeli se. Prije nego što su došli na vrh, prvi penjači pričekali su ostale 10 metara od vrha, formirali su grupu i zajedno stupili na vrh pjevajući nepalsku himnu.

27.12.2019. (22:30)

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Alpinistički rekord: Kosovarka Mrika Nikqi popela se na svih sedam vrhova kontinenata sa 17 godina


Mrika Nikqi, 18-godišnja djevojka iz Peći na Kosovu, popela na sedam najviših vrhova svih sedam kontinenata, i uzela rekord najmlađe žene kojoj je ovo uspjelo, sa 17 godina i 9 mjeseci (najmlađi među muškarcima je Jordan Romero koji je tada imao 15 godina). Nikši je trenirala na Prokletijama na Kosovu, prošle godine popela se na Kilimandžaro u siječnju pa u prosincu na Mount Vision, u veljači ove godine na Aconcague, proljetos na Mount Everest, Denali pa Elbrus, a u kolovozu na Puncak Jayu. Sljedeći cilj – K2. Jutarnji

29.10.2019. (14:30)

Snježni čovjek

Alpinistički rekord: Nepalski planinar Nirmal Purja popeo se na svih 14 osamtisućnjaka u sedam mjeseci

Nirmal Purja svoj impresivni alpinistički projekt penjanja svih planina iznad 8.000 metara počeo je u travnju kad se popeo na Annapurnu, 22. svibnja bio je na Everestu (isti dan skoknuo i na Lohtse), ljeto je, zbog monsuna, proveo na Karakorumu gdje je popeo svih tamošnjih pet 8-tisućnjaka, da bi jesen opet proveo na Himalaji, a posljednju je, danas, ispenjao kinesku Šišapangmu. Prijašnji rekord držao je poljski alpinista Jerzy Kukuczka, njemu je trebalo osam godina, piše BBC. Za ovog pohoda Purja je spasio četvoricu drugih planinara, “krvario iz svih kuteva”, a proljetos napravio i onu sad već povijesnu fotografiju gužve pod Everestom (dolje). Inače, čovjek počeo planinariti 2012. godine, s 30 godina, prije toga bio vojni specijalac.

 

09.07.2019. (11:30)

Posljednje snimke osam planinara poginulih na Himalaji

Snimke prikazuje četvoricu Britanaca, dva Amerikanca, Australca i Indijca kako se penju po lijepom vremenu, da bi nestali 26. svibnja penjući se na Nandu Devi, drugi najviši vrh Indije (7.816 metara). Indijska policija pronašla je tijela sedmero nestalih, a među njima i ovu snimku, koja zapravo prikazuje idilu alpinizma i ljude koji će poginuti radeći ono što vole…

 

28.05.2019. (15:30)

Manje se čeka na hrvatskim šalterima

Foto: Gužva na Everestu

Ove je godine bio izdan rekordan broj dozvola za uspon na Everest i očekuje se da će 600-tinjak ljudi pokušati uspon, ili je već pokušalo, jer sezona polako završava, što je dovelo do rekordnog broja poginulih – dosad je 10 ljudi poginulo ili nestalo na Čomolongmi, a prosjek je prethodnih godina bio šest (ako se izuzme lavine iz 2014. i 2015.). Razlog je upravo u gužvi – puno planinara čeka povoljne vremenske uvjete i kad se oni ukažu svi kreću s usponom. Penjači su morali čekati satima ispod vrha, i kod uspona i kod spusta (ilustracija gore prikazuje gužvu tik pod vrhom) pa su ostajali bez kisika. Uspon pokušavaju i neiskusni planinari, nepripremljeni za izazov, a i tvrtke koje organiziraju uspone primaju gotovo svakoga tko je spreman platiti. BBC

12.03.2019. (22:30)

Pobjeda razuma

Oscarom nagrađeni dokumentarac ‘Free Solo’ – priča o misteriji života

“Jedan od najvećih atletskih podviga u povijesti” napisao je New York Times u usponu Alexa Honolda po stijeni El Capitan (okomiti komad granita visok tisuću metara), a dokumentarac ‘Free Solo’ o tome dobio je Oscara. “Pa i ako postoje fascinantniji alpinistički pothvati od Honnoldova… teško da je o tome snimljen fascinantniji dokumentarni film” – piše Davor Mandić za Novi list. Na Rotten Tomatoes film ima 99%, a treba naglasiti koliko se Honold, inače povučen čovjek, otvorio za ovaj film i otkrio svoja vrlo intimna razmišljanja, kao i slabosti.

18.03.2018. (11:02)

Počela akcija skupljanja smeća na – Everestu, alpinisti ostavili stotinu tona smeća ondje, pokupit će ga šerpe

15.03.2018. (16:08)

Cijeli svijet pod nogama

Značajne žene: Alison Hargreaves – prva se popela na Everest solo i bez dodatnog kisika

Alison Hargreaves 13. svibnja 1995. popela se na vrh Čomolungme (iliti mt. Everesta, na 8.848 metara iznad mora) čime je postala prva žena u povijesti koja se na vrh planete popela sama, bez dodatnog kisika i bez upotrebe fiksne užadi postavljene za druge penjače. Ovakav uspon dotad je bio ostvario samo veliki Reinhold Messner. Samo tri mjeseca kasnije, Hargreaves se popela na K2 (Čogori je lokalni naziv), drugu najvišu planinu na svijetu (8.611 metara) i poginula u oluji na spustu s planine, skupa s petero drugih alpinista. Bilo joj je 33. NY Times

02.10.2017. (13:54)

Na najboljem zraku

Časopis Outside: Smisao života

“Nismo napravili puno zajedno, ali stvari koje smo napravili su sve bile velike” – rekao je alpinista Reinhold Messner o zajedničkim uspjesima s alpinistom Peterom Habelerom, piše časopis Outside o skoro 40 godina starom uspjehu ove dvojice planinara – prvom usponu na Everest bez dodatnog kisika. Jedan je to od nekolicine članaka probranih u izboru za “smisao života” kako ga vidi Outside, a povodom 40 godina izlaženja magazina. Osim ovoga, izdvojili su članak o usponu i padu bicikliste Lancea Armstronga, vrhunske savjete za bavljenje aktivnostima u prirodi, 40 ikoničnih mjesta u svijetu