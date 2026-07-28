Hajdemo, u planine!

Ove je godine bio izdan rekordan broj dozvola za uspon na Everest i očekuje se da će 600-tinjak ljudi pokušati uspon, ili je već pokušalo, jer sezona polako završava, što je dovelo do rekordnog broja poginulih – dosad je 10 ljudi poginulo ili nestalo na Čomolongmi, a prosjek je prethodnih godina bio šest (ako se izuzme lavine iz 2014. i 2015.). Razlog je upravo u gužvi – puno planinara čeka povoljne vremenske uvjete i kad se oni ukažu svi kreću s usponom. Penjači su morali čekati satima ispod vrha, i kod uspona i kod spusta (ilustracija gore prikazuje gužvu tik pod vrhom) pa su ostajali bez kisika. Uspon pokušavaju i neiskusni planinari, nepripremljeni za izazov, a i tvrtke koje organiziraju uspone primaju gotovo svakoga tko je spreman platiti. BBC…