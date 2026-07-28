Hajdemo, u planine!
Od kolonijalnog osvajanja do osobnog reseta: Društvena i osobna strana planinarenja
Tekst na Kulturpunktu istražuje planinarenje kroz prepletanje društvene kritike i osobnog iskustva autorice. Prvi dio dekonstruira povijest alpinizma kao prostor opterećen rodnim stereotipima, rasizmom i kolonijalnom logikom osvajanja prirode – od izbrisanih postignuća pionirki poput Henriette d’Angeville i Dragojle Jarnević, do problematične ostavštine Johna Muira i suvremene komodifikacije planina. Drugi dio donosi intimniju, osobnu perspektivu: autorica refleksivno opisuje vlastitu ljubav prema gorama, susrete s divljinom i emocije na stazama. Planine naposljetku ne vidi kao prostor dominacije, već kao mjesto jednostavnosti, zahvalnosti i unutarnjeg reseta.