Ne brkati s vodom iz Lipika

Konzum je najveći trgovac na malo u Hrvatskoj, ali mu je tržišni udio opao s 30 do 35 posto koliko je imao 2014. godine, na 20 do 30 posto u 2015, pokazuje analiza. Slijede Lidl i Plodine s udjelom od 10 do 20 posto, Kaufland, Tommy i Spar ostvaruju udjel od 5 do 10 posto, dok udio do 5 posto ostvaruju Billa, Studenac, KTC, NTL. Narodnom trgovačkom lancu ovo je prvi puta da je među najvećih 10. U novcu, trgovci su lani imali prihode od 33,1 milijardu kuna. Lider