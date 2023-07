Ne samo paštetu i špagete, i WC papir nosit od doma

Za razliku od sladoleda i restorana, trgovine su nužne za svakodnevni život i domaćih, i gostiju. Zbog toga su i cijene u njima, s obzirom na to da se radi o nužnim prehrambenim i neprehrambenim namirnicama, nešto što više utječe na svakodnevni život. Usporedili smo cijene u Splitu, Supetru, Puli i Zagrebu, i to u Konzumu, kao najvećem trgovačkom lancu, i u dva manja lanca, izrazito zastupljena na Jadranu – Studencu i Tommyju. Iako je riječ o istim trgovinama s pretežno identičnom ponudom proizvoda, vidljivo je da se njihove cijene razlikuju od mjesta do mjesta, a na iznose tih cijena, dakako, najviše utječe turizam. Što je turistička destinacija traženija – u njoj su cijene veće. Studenac je daleko najskuplja trgovina, dok Tommy i Konzum imaju više-manje usklađene cijene i znatno veći broj proizvoda na akciji. Također, razlike u cijenama njihovih proizvoda ne odskaču drastično između Splita, Supetra, Pule i Zagreba. Index