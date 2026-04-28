Kako svijet vide ptice

Kineska kompanija Vivo radi na kompaktnoj kameri za kreatore sadržaja kojom cilja izravno konkurirati DJI-jevoj liniji Osmo Pocket. Kamera je zamišljena za vloganje i snimanje u vertikalnom formatu, a razvoj se oslanja na iskustvo Vivoa u mobilnoj fotografiji. Tehnički detalji još nisu poznati, a predstavljanje se očekuje krajem godine. DJI Osmo Pocket 4 zasad nema službeni datum, no očekuje se tijekom 2026. godine. Bug