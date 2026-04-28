Kako svijet vide ptice

Danas (11:00)

Od norveške magle do islandske lave: Proglašeni najbolji kadrovi DJI SkyPixela

DJI je proglasio pobjednike jubilarnog 11. SkyPixel natječaja, koji je privukao nevjerojatnih 95.000 radova iz cijelog svijeta. Glavnu nagradu za najbolju fotografiju osvojio je Filip Hrebenda iz Slovačke za djelo “The Gate”, snimljenim dronom Mavic 3 Pro iznad maglovitih norveških vrhova. Uz nagradni fond od gotovo 200.000 dolara, istaknute su i fotografije “Carpet Fields” (Turska) te “Smoking Skull” (Island). Natjecanje potvrđuje dominaciju zračne i ručne stabilizacijske tehnologije u modernom vizualnom pripovijedanju, spajajući ekstremne lokacije s vrhunskom preciznošću DJI uređaja. PetaPixel


Petak (19:00)

DJI Osmo 360 je prva DJI kamera za snimanje u punom krugu, a krasi je moćna 8K rezolucija pri 50 FPS-a. Uz dva senzora od 1/1,1 inča, pruža nevjerojatan dinamički raspon (13,5 EV) i vrhunske noćne snimke. Uređaj nudi 100 minuta neprekidnog 8K snimanja, dok RockSteady 3.0 jamči savršenu stabilnost. Uz 120 MP panoramske fotografije, integraciju za DJI Mic 2 i otpornost na hladnoću do -20°C, ovo je najnapredniji alat za 360° avanture koji trenutno postoji. Bug

06.02. (09:00)

Vivo razvija vlastitu vlog kameru kao konkurenciju DJI Osmo Pocketu

Kineska kompanija Vivo radi na kompaktnoj kameri za kreatore sadržaja kojom cilja izravno konkurirati DJI-jevoj liniji Osmo Pocket. Kamera je zamišljena za vloganje i snimanje u vertikalnom formatu, a razvoj se oslanja na iskustvo Vivoa u mobilnoj fotografiji. Tehnički detalji još nisu poznati, a predstavljanje se očekuje krajem godine. DJI Osmo Pocket 4 zasad nema službeni datum, no očekuje se tijekom 2026. godine. Bug

12.01. (00:04)

DJI ove godine zaustavlja tehničku podršku za dva svoja proizvoda – Mavic Mini i Osmo Pocket