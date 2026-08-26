Od nule do vlastite kuće bez kredita: Kako je Ivan uz pomoć YouTube-a sagradio neovisan dom - Monitor.hr
Srijeda (11:00)

Kad nemaš za majstora, budi sam svoj

Od nule do vlastite kuće bez kredita: Kako je Ivan uz pomoć YouTube-a sagradio neovisan dom

Nemajući novca za skupi stan, 35-godišnji Ivan iz bugarskog glavnog grada Sofije kupio je parcelu za 9.400 eura i samostalno sagradio malu kuću, učeći gradnju putem YouTubea. Danas živi u svojoj drugoj, komfornijoj kući od 39 kvadrata, potpuno neovisan o javnoj mreži. Struju dobiva iz solarnih panela, vodu iz vlastitog bunara, a jedini račun koji plaća je internet. Prvu kuću prodao je s profitom, a novac je uložio u novi dom. Danas svoje iskustvo želi prenijeti drugima kroz besplatne lekcije te pokazati da je život bez stanarine i režija moguć. Index


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