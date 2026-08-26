Kad nemaš za majstora, budi sam svoj

Nemajući novca za skupi stan, 35-godišnji Ivan iz bugarskog glavnog grada Sofije kupio je parcelu za 9.400 eura i samostalno sagradio malu kuću, učeći gradnju putem YouTubea. Danas živi u svojoj drugoj, komfornijoj kući od 39 kvadrata, potpuno neovisan o javnoj mreži. Struju dobiva iz solarnih panela, vodu iz vlastitog bunara, a jedini račun koji plaća je internet. Prvu kuću prodao je s profitom, a novac je uložio u novi dom. Danas svoje iskustvo želi prenijeti drugima kroz besplatne lekcije te pokazati da je život bez stanarine i režija moguć. Index