Odlazak legende: Preminuo Mate Mišo Kovač, neponovljivi velikan domaće glazbene scene - Monitor.hr
Prekjučer (17:05)

Proplakat će zora

Odlazak legende: Preminuo Mate Mišo Kovač, neponovljivi velikan domaće glazbene scene

Mate Mišo Kovač, legendarni šibenski pjevač i ikona Dalmacije, preminuo je u 85. godini. Tijekom bogate karijere duže od pola stoljeća prodao je preko 20 milijuna ploča. Rođen 1941. godine u Šibeniku, glazbeni uspon započinje 1960-ih, a status zvijezde i jugoslavenskog idola učvršćuje hitovima poput “Proplakat će zora” i suradnjom s Đorđem Novkovićem. Uz nebrojena priznanja i vječne hitove, njegov život obilježile su i velike osobne tragedije te borba s depresijom. Pamtit ćemo ga po jedinstvenom gardu, podignutim rukama i publici koja je umjesto njega pjevala njegove legendarne pjesme. Slobodna, Index


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