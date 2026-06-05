Prijatelji stari, gdje ste?

Harvardovo istraživanje razvoja odraslih, koje traje gotovo devet desetljeća, otkrilo je iznenađujući ključ dugovječnosti. Prateći živote stotina muškaraca i njihovih potomaka, znanstvenici su uočili da razina kolesterola u pedesetima slabije predviđa zdravu starost od – zadovoljstva u partnerskim i prijateljskim odnosima. Kvalitetne veze koreliraju s manje kroničnih bolesti i većom srećom. Iako je riječ o promatračkoj studiji s demografskim ograničenjima koja ne dokazuje izravnu uzročnost, njezina je poruka jasna: u svijetu opsjednutom karijerom i financijama, ulaganje u bliske ljude najvažnija je, iako često zanemarena, potraga za dobrim životom. Space Daily