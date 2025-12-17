Odradi više, brže, jače: Office 2021 + Windows 11 za 12 € ovog Božića na Keysworlds! - Monitor.hr
Odradi više, brže, jače: Office 2021 + Windows 11 za 12 € ovog Božića na Keysworlds!

Microsoft Office Professional 2021 i Windows 11 Pro nude profesionalne alate za produktivnost i siguran operativni sustav već od 10 €. Paket je namijenjen power userima, multitaskerima i svima koji rade na daljinu ili imaju “side hustle”: od tablica i dokumenata do naprednih sigurnosnih značajki. Uz Windows 11 Pro dobiva se i doživotni pristup AI asistentu Copilot, koji može odgovarati na pitanja, istraživati, generirati slike te pomagati pri učenju i pripremi ispita ili certifikata. Sve na božićnoj rasprodaji na Keysworlds.

Najbolje ponude! Ostvarite veliku uštedu uz kupon kod “BB25”

Uštedite više na ovim paketima! (Kupon: BB25)

Još proizvoda za povećanje vaše produktivnosti! (Kupon: BA25)


Slične vijesti

08.08.2022. (09:32)

Keysworlds: Windows 10 samo 8,18 eura, a u paketu sa Office 2021 samo 31,71 eura!

Dosta vam je da vam u kutu ekrana piše Activate Windows – “Go to Settings to activate Windows”. Riješite se problematične aktivacije zauvijek – uzmite legalnu i trajnu licencu na Windows 10 Professional za samo 8,18 eura u KeysWorlds shopu. Kupovina je jednostavna, platite i dobijete ključ. Podsjećamo, kupci Windows 10 licence imaju besplatni upgrade na Windows 11.

Tu je i izvrsna Microsoft Office ponuda:

Za pakete Windows + Office dobijete 58% popusta uz promotivni kod BBF58

08.07.2022. (09:30)

Microsoft će prestati podržavati Windows 8.1 u 2023. Nabavite originalni i jeftini Windows 10 Pro za 6 eura na ljetnoj rasprodaji

Microsoft će prestati podržavati Windows 8.1 u siječnju 2023., što znači da više neće biti novih ažuriranja za tu verziju Windiwsa. Možda i prije nego što dođe taj dan, možete nadograditi na Windows 10, koji je trenutno najrašireniji. Iako je Windows 11 stigao, Microsoft i dalje planira nastaviti podržavati Windows 10 barem do kraja 2025. Zavirite u ljetnu ponudu softvera na Keysworlds shopu i kupite originalnu i trajno aktiviranu licencu za Windows ili Office po nevjerojatno niskoj cijeni.

Ako želite posljednju verziju uredskog paketa Office 2021 možete ju kupiti za 24,99 €, a ako ih uzimate pet pojedinačna cijena iznosi samo 13,19 €.

Windows i Office zajedno imaju također vrlo povoljno cijenu, dodatno sniženu uz upis kupona “BBF58”

03.06.2022. (10:30)

Nabavite legalne Windows 10 za samo 6.06€!

Imate u ćošku ekrana iritantni natpis Activate Windows? Riješite ga se zauvijek i budite 100% legalni – kupite jeftinu licencu na Keysworlds. Windows OS sa popustom od 52% uz promotivni kod BBF52:

Ako treba softver za više računala pojedinčna cijena je niža, uz promotivni kod BBF58 dobivate ove cijene:

Osim Windowsa i Officea Keysworlds prodaje i računalne alate:

06.05.2022. (15:50)

Rasprodaja za Majčin dan: Uzmite jeftini Office 2021 za samo 14.99€. Količine su ograničene!

Majčin dan je u nedjelju, pa je prilika iskoristiti dobro cijene softvera koje se nude tim povodom već danas. Kad kupujete kod KeyWorlds ne brinete, kupujete kod sigurnog prodavača sa podrškom u prodaji.

Windows i Office zajedno u paketu, uz promotivni kod BBF58 dobivate 58% popusta:

Alati za računalo:

06.04.2022. (10:30)

Proljetna rasprodaja na Keysworlds: Windowsi već od 7,09 eura!

U proljetnoj rasprodaji na Keysworlds koje god Windowse odaberete, 10 ili 11, sigurno ćete dobiti najbolju cijenu. A tu je Office po jednako povoljnoj cijeni.

Windowsi i Office zajedno u kompletu su još povoljniji. Svakako upišite kupon kod BBF58 i dobiti ćete ih uz 58% popusta:

10.03.2022. (09:30)

Poseban popust na Keyworlds.com: originalne licence za Windows 10 samo 5,03 €, Office 2021 za 34,99 €

Legalnu licencu za Microsoft Windows, Office i drugi softver sa nadogradnjama možete kupit na posebnoj Keyworlds.com rasprodaji po ovim izuzetnim cijenama:

Uz unos kupona BBF58 dobiti ćete dodatnih 58% popusta na pakete Windows + Office:

10.02.2022. (09:30)

Za Valentinovo – besplatni Windows 11!

Valentinovo se približava i romantični i geekasti kakvi već jeste rado ćete pokloniti ili primiti softver kao znak velike pažnje i ljubavi. Softverski shop Keysworlds.com za Valentinovo nudi posebne pogodnosti – besplatni Windows 11 uz kupovinu Microsoft Office paketa, a tu je još zanimljivih cijena, pogledajte:

Windows OS snižen 52% uz kupon: BBF52

13.01.2022. (09:30)

COVID-19 i rasprodaja Office paketa za rad od kuće

Novi val COVID-19 vratio je rad od kuće za sve one koji mogu raditi od kuće, a za to vam vjerojatno treba i Microsoft Office paket. Novogodišnja rasprodaja na Keysworlds shopu pruža vam mogućnost da po izuzetnim cijenama dođete do licence za Windows 11, Windows 10, Office 2021, Office 2019 i drugi softver.

Na ovaj sofver možete dobiti 58% popusta uz kupon kod BBF58 pa su cijene ove:

16.12.2021. (10:01)

Najbolja božićna ponuda alata za rad od kuće: Office 2021 i Windows 11 već od 7 eura

Softver je odličan božićni poklon, pogotovo ako ga možete nabaviti po dobroj cijeni, a možete u  Keysworlds Merry Christmas Sale. Evo izbora iz atraktivne ponude:

Ponuda broj 1: Popust od 90% MS Office 2021 i Windows 11

Ponuda broj 2: Alati za rad od kuće – Office 2019 i Windows 10

58% popusta na ostale proizvode uz kupon BBF58

19.11.2021. (09:30)

Ponude za Crni petak: Windows 10 pao na 7 eura, popusti na MS softver do 58 posto

Iako je Crni petak idući tjedan, 26. studenog, ako čekate do tada propustiti ćete dobre prilike koje se nude odmah sada na Keysworlds.com kao što su Windows 10 za samo 7.09 eura ili Windows 11 po cijeni od 16.89 eura.

Windows i Wondows Office bundle ključevi uz 58% uz kupon: BBF58

Dodatne prilike i informacije pronađite na Keysworlds.com