Mostovi naše prošlosti za one budućnosti

Održivi dizajn postaje sve rasprostranjeniji u inženjerstvu mostova, posebno tamo gdje se mora integrirati jaz između prirode i urbanog uređenja. Pravi majstori takvog inžinjeringa, iako nisu tako planirali, bili su stari Rimljani, a portal Green.hr donosi nekoliko primjera od kojih bi današnji inženjeri građevine i arhitekti mogli učiti. Dugovječnost je ključna za održivost, a antički most Ponte Sant’Angelo u Rimu je dobar primjer za to. Izgrađen u 2. stoljeću, pješaci ga koriste i danas. Zanimljiv je primjer željezničke pruge New York Central Railroad koja je zatvorena još 1980. i koja je pretvorena u pješački prijelaz, iako su je prvotno planirali rušiti. Na taj se način postojeća struktura prenamijeni i izbjegne nastanak otpada, kao i dodatnih troškova, uz ostale benefite.

View this post on Instagram A post shared by Inna Golovatiuk (@golovatyukinna)