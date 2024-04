Manje gužvi, a popunjenije kuće

Koliko god njihove vile s bazenima bile lijepe i atraktivne, hrvatski iznajmljivači i ove godine bi mogli ostati neugodno iznenađeni kad im one usred sezone ostanu bez gostiju jer su, kao i lani, opet nabili cijene. To će im ove godine još manje prolaziti, jer prošla su vremena pandemije u kojima je Hrvatska zbog nedostatka letova bila prometno dostupnija, i naši su se konkurenti ne samo oporavili nakon perioda pandemije, nego su i u prodajnim politikama postali značajno konkurentniji i povoljniji, shvativši da jedino tako mogu biti uspješni. Lani je Hrvatska imala najslabiji rast prometa u tim objektima u odnosu na konkurente, od kojih se izdvaja po tome što mi imamo čak 93 posto udjela od stranih gostiju, dok Italija i Španjolska žive i od domaćih, i to više od 40 posto. Jutarnji