Preporodili se

The Telegraph je objavio izbor 15 najatraktivnijih putovanja na svijetu namijenjenih gastroljupcima, među kojima je i naš poluotok! Autorica članka odabrala je poznate i one manje razvikane destinacije, istaknuvši u uvodu da ih vodi na put širom svijeta koji započinje jednom prekrasnom europskom regijom u kojoj se njeguju maslinovo ulje, tartufi i vino, ali da to nije Italija. Dio posvećen Istri započinje naslovom Move over Tuscany, smatrajući da je Istra dostojna da preuzme toskansku titulu! U tekstu se navodi da Istra ima dva restorana ovjenčana Michelinovom zvjezdicom, ali i da je vrhunsko zadovoljstvo pojesti tanjur domaće pašte začinjen bijelim ili crnim tartufom. Autorica je čitatelje povela u gastronomski obilazak širom svijeta jer smatra da hrana nije tek dobar obrok već da gastronomija ljubiteljima putovanja može pomoći i u otkrivanju povijesti destinacije ili donijeti neka nezaboravna poznanstva.