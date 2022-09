Dok vas more ne poplavi

Određeni broj američkih milijardera, navodno predvođenih Billom Gatesom, Jeffom Bezosom i Michaelom Bloombergom, financira ekspediciju koja ima zadatak pronaći skrivena bogatstva, tisućljećima zarobljena ispod vječnog snijega i leda. Potragu predvodi kompanija Kobold Metals, a osnovni joj je cilj otkriti eventualna nalazišta nikla i kobalta. Vjeruje se da Grenland krije i velike zalihe rijetkih metala, korisnih za proizvodnju baterija te ostalih tehnoloških komponenti bitnih za zelenu energetsku tranziciju. Moglo bi se tamo dodatno naći i zlata, bakra, cinka, ali i ugljena. Zanimljivo, baš klimatska kriza, koju se prelaskom na obnovljive izvore želi pokušati ublažiti, sada bi mogla olakšati pronalazak sirovina za potrebna tehnološka rješenja. Bug

Some of the world’s richest men are funding a massive treasure hunt in Greenland as sea and land ice melts. https://t.co/Hz3SvsDtJd

— CNN (@CNN) August 9, 2022