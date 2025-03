Oj, gangsteri iz Chicaga! Boris Jokić progovara

Europskom pogledu često promiče činjenica o ogromnim razlikama koje SAD sadrži. Tako je manje poznata činjenica da od 100 najvećih američkih gradova, republikanska stranka vlada u njih tek 25. Među dvadeset najvećih, republikanski gradonačelnik (a i on je nedavni politički prebjeg iz demokratske stranke) jedino upravlja Dallasom. Čini se da je osnovna podjela američke nacije trenutno ona ruralno-urbana. Od svih nebodera uz rijeku Chicago na samo jednom se nalazi natpis od pet slova i to – TRUMP. Grad se još 2014. neuspješno bunio protiv ideje da nevjerojatnu vizuru američke metropole ovaj ultra bogataš ‘ukrasi’ svojim prezimenom. Jedini je to znak prisutnosti sadašnjeg predsjednika u ovom prekrasnom gradu koji ga ne voli i neće ga nikada zavoljeti. tportal