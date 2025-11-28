Oko 17 posto stanovništva Europske unije živi u prenapučenim domovima, Hrvatska na vrhu ljestvice - Monitor.hr
Danas (07:00)

Neki spavaju na kauču na razvlačenje

Oko 17 posto stanovništva Europske unije živi u prenapučenim domovima, Hrvatska na vrhu ljestvice

To znači da u kućanstvima nemaju dovoljan broj soba utvrđen prema minimalnim kriterijama. Minimalan broj soba je, primjerice, jedna za odrasli par, dvije za par i dvoje djece istog spola. Hrvatska je u skupini od pet EU zemalja s najvećom stopom prenapučenosti doma: najgora je Rumunjska s 41 posto stanovnika, a slijede Latvija (39), Bugarska (34), Poljska (33,7) i Hrvatska (32 posto). Istodobno je u Hrvatskoj, prema podacima Ministarstva, prazno čak 600.000 stanova, ukazuju na Danici.


