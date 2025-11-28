Neki spavaju na kauču na razvlačenje

U novogradnjama mali stanovi prvi planu, na tržištu ih je malo, a vlasnici za njih traže neke proizvoljne, visoke sume jer znaju kako ih bez problema mogu dobiti. Takva su pravila igre već dugo, no sada bi im kupci ipak mogli malo ispuhati taj balončić. S obzirom na to da se više ne čeka u redu za stanove, kupaca je manje što im otvara mogućnost učinkovitijih pregovora i snižavanja početne cijene. Posljednjih nekoliko godina puno više interesa za nekretnine u manjim mjestima u okolici Zagreba nego prije. Uzrok tome nisu spoznaje tijekom pandemije koliko je lijepo imati vrt, okućnicu i slično, već povoljnije cijene. Pomama vlada i za kućama prizemnicama od stotinjak kvadrata. Da ih ima tisuću, toliko bi ih se i prodalo. Forbes