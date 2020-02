Prag tolerancije

Ekonomist Vuk Vuković istražio je koliko političari mogu ukrasti prije nego budu kažnjeni. Kao mjeru razine korupcije koristio je sumnjive obrasce raspodjele javnih nabava u lokalnoj samoupravi i povezao ih s vjerojatnošću ponovnog izbora gradonačelnika. Tek na oko 50% sumnjivo alociranih nabava političari gube izbore. Index…

Istraživanje Corruption and re-election: how much can politicians steal before getting punished? možete u cijelosti pročitati ovdje.