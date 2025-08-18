Mjesto gdje tramvaji uvijek stignu, ali ideje nikad

Savski trg kod Savskog mosta paradoksalan je prostor Zagreba: prometno čvorište s 20–25 tisuća dnevnih korisnika, ali bez identiteta i osnovne opreme. Iako povijesno ključno mjesto izlaska grada na rijeku, oblikovan je improvizacijom i privremenostima. Unatoč obnovama, nedostaju klupe, WC-i, pristup veslačima i uređena veza s rijekom. Arhitekti ga vide kao prostor golemih potencijala, ali i političke marginalnosti. Dok velike transformacije kasne, male privremene intervencije – terase, platforme, sadržaji na obali – mogle bi otvoriti viziju budućeg zagrebačkog trga na Savi. H-alter