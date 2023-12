Jedna strana, druga strana, jedan auto bez vozača: Tko tu pije, tko tu plaća?

Nije potrebno biti sudski vještak za medije ili forenzičar za žurnalističku patologiju da bi se zaključilo kako je članak u Jutarnjem listu vjerojatno naručen s funkcijom kontrole štete koju će izazvati onaj na Indexu. Zato naposljetku raspolažemo dvjema bizarno različitim perspektivama koje inače prikazuju jedan te isti fakat, to da prototipa robotaksija nema iako ga je moralo biti, pa u jednom slučaju imamo kritiku toga, a u drugom slavlje zbog vijesti da prototip navodno samo što nije. I sve bi to još bilo dosta zabavno, taj simultani breaking news o hrvatskom vunderkind-developeru, da nije onih gotovo 179,5 (stosedamdesetdevetkomapet) milijuna eura što ih je dobio iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti da nas provoza u taksiju bez šofera. Urnebesno pritom zvuči podatak da je prezentacijsko vozilo na osnovu kojeg je Vladi uvalio taj projekt imalo svog vozača, ali distanciranog, s uređajem za daljinsko upravljanje u šakama. Vlada se sad vadi – to nam već otkriva i Jutarnji, nije potreban Index čiji vlasnik u novije doba nije više naklon Rimcu. Štoviše, upravo se na Vladin iskaz u novom izvješću o provedbi Nacionalnog programa reformi poziva ghost writer iz članka Hanza medije. Novosti