“UHD-slika (Ultra High Definition) četiri puta je kvalitetnija od HD-slike, koja je sama po sebi izvrsna. To je jedan iskorak naprijed”, rekao je voditelj projekta Olimpijskih igara u Parizu Stjepan Balog. “Ovdje zbilja u sportskom smislu možete sportaša vidjeti u trepavicu. To je toliko precizno i toliko jaka, oštra slika da će gledatelji ostati fascinirani.” Naravno, za to je potreban televizor novije generacije koji podržava UHD-sliku. Opširnije o UHD-u, opširnije o najavi OI HRT-a