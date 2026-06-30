Kao da smo pod pekom

Europa se suočava s ekstremnim toplinskim valom uzrokovanim “omega blokom” koji stvara efekt toplinske kupole. Kontinent se zagrijava dvostruko brže od globalnog prosjeka. Ključni razlozi su arktička amplifikacija (otapanje leda), manje snijega i – paradoksalno – manja emisija aerosola zbog čišćeg zraka, što pojačava sunčevo zračenje. Ovi faktori mijenjaju i dijele mlaznu struju, ostavljajući vreli zrak danima zarobljenim, zbog čega nekad omiljeno godišnje doba postaje opasno po život. Jutarnji