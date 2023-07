Odjekuje kao bomba

Temeljen na Pulitzerom nagrađenoj knjizi “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” iz 2005. čiji su autori Kai Bird i Martin J. Sherwin, “Oppenheimer” traje puna tri sata i zahjeva jednako pozornosti kao i bilo koja Nolanova znanstveno-fantastična začkoljica. Unatoč tome svemu, kao i prilično teškim temama kojima se bavi, u pitanju je film koji ni na trenutak ne posustaje. Christopher Nolan od njegove je životne priče napravio film koji je istovremeno povijesna i (dvostruka) sudska drama, epska saga o usponu i padu, ali i fantazmagorični psihološki triler, trosatni uron u uzburkani um prokletog genijalca svjesnog da je svojom ambicijom prognan onkraj milosti i oprosta. “Oppenheimer” bi s pravom mogao biti nominiran za Oscar u svim dostupnim mu kategorijama. Ravno do dna (tema na Forumu)