Na krivoj si strani, Viktore

Tijekom proteklog desetljeća nijedan predsjednik vlade neke članice EU-a nije razvio tako bliske veze s Rusijom i njenim predsjednikom Vladimirom Putinom kao mađarski premijer Viktor Orban. On se osobno susretao s Putinom gotovo svake godine otkako je preuzeo dužnost 2010. godine. Nakon što je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, Budimpešta je isprva ostala bez teksta. Svojom politikom Mađarska prvenstveno pokušava ne ugroziti vlastitu opskrbu ruskim energentima. Zemlja je izrazito ovisna o ruskom plinu i nafti, a na Rusiju se oslanja i u pogledu nuklearne energije. No nisu u pitanju samo ekonomski interesi: u više navrata je Orban pokazao simpatije prema Putinovom političkom sustavu – više nego bilo koji drugi državnik unutar EU-a. Mađarska je do sada odobrila sve sankcije EU-a protiv Rusije, uz samo jednu iznimku, slučaj patrijarha Ćirila. DW