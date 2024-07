Sportski život letećeg Viktora

Što zapravo radi ‘leteći Orbán‘ na početku predsjedanja EU-om? I zašto to čini? Na površinskoj razini zabavlja se kao samozvani mirovni posrednik, rugajući se EU-u. Svojim aktivnostima poručuje da je (sad) on taj kojeg treba zvati ako želite razgovarati s EU-om. Što, dakako, nije točno, ali samo potvrđuje da u EU-u nemate koga zvati kad uistinu želite voditi ozbiljne geopolitičke razgovore. Kao što Mađarska veličinom, snagom, a i utjecajem, nije ni Francuska ni Njemačka, tako ni Viktor Orbán, čak i kad bi to želio, ne može postati (iluzionistički) strateg neke nove Europe. Trguje s Rusijom, Kinom, Turskom… Za razliku od narcisoidnog stratega Macrona više sliči prizemnom i pragmatičnom trgovcu konjima koji izvlači kratkoročne profite za veću Mađarsku gdje god vidi priliku i bez obzira na posljedice. Višnja Starešina za Lider.