Ako ćeš i dalje gledati u pod, nećeš vidjeti ništa zanimljivo

Osam veličanstvenih nebeskih uprizorenja u svibnju - Monitor.hr
Danas (20:00)

Osam veličanstvenih nebeskih uprizorenja u svibnju

Ovogodišnji svibanj pretvara noćno nebo u pravu pozornicu, počevši s „cvjetnim punim mjesecom“ koji već prvog dana nudi topli, narančasti sjaj. Sredinom mjeseca ljubitelji meteora mogu vrebati brze Eta Akvaride, dok će ranojutarnji susreti Marsa, Saturna i polumjeseca oduševiti ranoranioce. Mrak oko mlađaka 16. svibnja idealna je prilika za promatranje blistave jezgre Mliječne staze i dalekih galaksija. Uz Jupiter koji vodi do zviježđa Blizanaca i romantični ples Mjeseca i Venere, mjesec trijumfalno završava rijetkim „plavim mjesecom“ 31. svibnja, podsjećajući nas da su čuda, iako rijetka, itekako stvarna. Nat Geo


