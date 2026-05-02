Ako ćeš i dalje gledati u pod, nećeš vidjeti ništa zanimljivo

Osim rijetke pojave plavog supermjeseca, možda ćete vidjeti kišu meteora i čak Mliječni put u svom punom sjaju. Kiša meteora trebala bi se vidjeti od 17. srpnja do 24. kolovoza, a vrhunac doseže 13. kolovoza. U Hrvatskoj ovaj nebeski fenomen poznat je pod nazivom Suze sv. Lovre. Ako vam loše vrijeme pokvari promatranje Suza sv. Lovre, mladi Mjesec, koji je na nebu 16. kolovoza, omogućit će vam duže promatranje preostalih zvijezda padalica. Prema portalu Forbes, Mliječna staza najbolje se vidi između nekoliko dana nakon Mladog Mjeseca. Do sredine kolovoza, Mliječna staza bit će vidljiva oko 22 sata, a bit će izravno iznad nas oko ponoći. Noć 26. i 27. kolovoza, Saturn će biti najbliže Zemlji ove godine, a time će biti i najvidljiviji. Za ksam kraj kolovoza stiže još jedan supermjesec. Green