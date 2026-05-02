Ako ćeš i dalje gledati u pod, nećeš vidjeti ništa zanimljivo
Osam veličanstvenih nebeskih uprizorenja u svibnju
Ovogodišnji svibanj pretvara noćno nebo u pravu pozornicu, počevši s „cvjetnim punim mjesecom“ koji već prvog dana nudi topli, narančasti sjaj. Sredinom mjeseca ljubitelji meteora mogu vrebati brze Eta Akvaride, dok će ranojutarnji susreti Marsa, Saturna i polumjeseca oduševiti ranoranioce. Mrak oko mlađaka 16. svibnja idealna je prilika za promatranje blistave jezgre Mliječne staze i dalekih galaksija. Uz Jupiter koji vodi do zviježđa Blizanaca i romantični ples Mjeseca i Venere, mjesec trijumfalno završava rijetkim „plavim mjesecom“ 31. svibnja, podsjećajući nas da su čuda, iako rijetka, itekako stvarna. Nat Geo