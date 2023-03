Plovimo istočno

Ukratko, gledali smo apsolutnu dominaciju filma Everything Everywhere All at Once koji je od 11 nominacija pokupio čak sedam nagrada i to u svim bitnim kategorijama (redatelji, glavna glumica, sporedni glumac, sporedna glumica, izvorni scenarij, montaža i najbolji film. All Quiet ima najbolju glazbu i fotografiju i ujedno je najbolji strani film, najbolji dokumentarac je onaj o Navalnome, a Del Torov Pinocchio najbolji je animirani film. Index