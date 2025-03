Sve su oči ipak uprte u njega, pokraj kipića

Ovo je bila jedina dodjela dosad koju zapravo nije ni bilo potrebno pratiti uživo jer se toliko toga već znalo unaprijed da nije bilo mnogo prostora za iznenađenja. Bitno da se nije dogodila nikakav skandal. Ono po čemu će ovogodišnja dodjela biti upamćena jest koronacija “Oppenheimera” i prvo veliko Akademijino slavlje Christophera Nolana. U kategoriji najboljeg animiranog filma dvoboj se kroz sezonu vodio između spektakla “Spider-Man: Across the Spider-Verse” i japanskog “The Boy and the Heron”, posljednjeg uratka Hayaoa Miyazakija iz Studija Gibli. Premda nije bio bez izgleda, japanski je film ipak iznenadio pobjedom, jer je fantastični “Spider-Man” slovio za favorita kod Akademije. No, možda je i t u pitanju tzv. superhero fatigue i u svakom slučaju sjajna prilika da se oda počast jednom od najvećih animatora u povijesti. Novi Miyazaki stiže u kina ovaj tjedan.

Još jedno iznenađenje je Emma Stone, koja je uspjela ostvariti pobjedu u najnapetijem srazu dodjele, one za najbolju glumicu, što predstavlja značajan uspjeh, s obzirom da je nagradu glumačkog ceha prije Oscara osvojila njezina konkurentica Lily Gladstone. “Killers of the Flower Moon” Martina Scorsesea tako se pretvorio u najvećeg gubitnika večeri koji od deset nominacija nije uspio potvrditi ni jednu. Ravno do dna