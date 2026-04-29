Boja u venama, kist u problemima

Osmo bijenale slikarstva otvoreno je u Galeriji Klovićevi dvori, okupljajući stotinjak umjetnika svih generacija. Uz rekordnih 260 prijava, odabrano je 56 autora, uz pet pozvanih imena poput Zlatka Kesera i Zlatana Vehabovića. Budući da je Meštrovićev paviljon u obnovi, izložba seli na gostujuće lokacije, a ovogodišnji međunarodni partner je Graz s izložbom Beyond Boundaries. Bijenale nudi presjek od apstrakcije do figuracije, popratne studentske izložbe te dodjelu prestižnih nagrada. Nakon Zagreba (do 21. lipnja), postav putuje u Vukovar, Poreč i Zadar, nastavljajući misiju povezivanja domaće scene s europskim kontekstom. HRT