Netko ima zle namjere

Ova je regija vrlo ovisna o ruskom plinu, ali mi radimo sa svim igračima, zapadnim i ruskim. Skladištimo plin po brojnim europskim zemljama. Trgovina plinom i način na koji vodim taj biznis nije uobičajen za Hrvatsku i jednostavno nedostaje informacija. Od tuda i priča da smo mi ruski igrači, to su krive interpretacije koje dolaze iz nerazumijevanja. PPD ima ugovor s Gazpromom, ali to nam je manji dio – istaknuo je na konferenciji Dan velikih planova Pavao Vujnovac. Objašnjavajući trenutačnu situaciju u okviru energetske krize, Vujnovac je komentirao da smo od pandemije prošli fazu jeftinih energenata, a onda je cijena plina narasla deset puta – i to prije rata u Ukrajini. Dakle, nije rat kreirao nestabilnost cijena plina već drugi faktori. Budućnost, kaže, nije tako crna, ali ovisi o mjerama Europske komisije, dobroj komunikaciji, Kini i puno drugih faktora. Vujnovac smatra da bi se cijena plina odsad trebala početi smanjivati jer trenutno nije realna. Lider