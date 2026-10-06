Osvježite svoj PC za kikiriki: Trajna licenca na MS Office 2024 ua 23.19 €, Windows 11 Pro za 12.25€ na Keysfanu! - Monitor.hr
Prekjučer (08:30)

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Osvježite svoj PC za kikiriki: Trajna licenca na MS Office 2024 ua 23.19 €, Windows 11 Pro za 12.25€ na Keysfanu!

Keysfan, pravo mjesto za originalne Microsoft ključeve! Obje licence iz naslova su trajne, što znači da plaćate jednom i koristite ih bez brige o plaćanju stalnih pretplata. Za mnoge korisnike Microsoft Office ostaje okosnica svakodnevne produktivnosti, a uz aktualnu Keysfanovu ponudu MS Office 2024 Professional dostupan je za samo 16,99 €, što ga čini iznimno povoljnom nadogradnjom. Ova jednokratna kupnja donosi trajni pristup ključnim alatima kao što su Word, Excel, PowerPoint i Outlook.

U ovoj rasprodaji možeš pronaći i operativne sustave po odličnim cijenama! Za samo 13,25 €, najnoviji Windows 11 Professional donosi generativnu umjetnu inteligenciju na tvoje računalo. Uz Win 11 Pro dobivaš i Copilot, novi AI sustav iz Microsofta koji obavlja zadatke brže i jednostavnije!

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Keysfan, pravo mjesto za originalne Microsoft ključeve! Obje licence iz naslova su trajne, što znači da plaćate jednom i koristite ih bez brige o plaćanju stalnih pretplata. Za mnoge korisnike Microsoft Office ostaje okosnica svakodnevne produktivnosti, a uz aktualnu Keysfanovu ponudu MS Office 2024 Professional dostupan je za samo 16,99 €, što ga čini iznimno povoljnom nadogradnjom. Ova jednokratna kupnja donosi trajni pristup ključnim alatima kao što su Word, Excel, PowerPoint i Outlook.

U ovoj rasprodaji možeš pronaći i operativne sustave po odličnim cijenama! Za samo 13,25 €, najnoviji Windows 11 Professional donosi generativnu umjetnu inteligenciju na tvoje računalo. Uz Win 11 Pro dobivaš i Copilot, novi AI sustav iz Microsofta koji obavlja zadatke brže i jednostavnije!

Najbolji trenutak za jeftinu kupnju najnovijeg MS Officea 2024

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U ovoj rasprodaji možeš pronaći i operativne sustave po odličnim cijenama! Za samo 13,25 €, najnoviji Windows 11 Professional donosi generativnu umjetnu inteligenciju na tvoje računalo. Uz Win 11 Pro dobivaš i Copilot, novi AI sustav iz Microsofta koji obavlja zadatke brže i jednostavnije!

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Najbolji trenutak za jeftinu kupnju najnovijeg MS Officea 2024

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Nabavite najisplativije Microsoft pakete uz kupon kod: BKS62

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U ovoj rasprodaji možeš pronaći i operativne sustave po odličnim cijenama! Za samo 13,25 €, najnoviji Windows 11 Professional donosi generativnu umjetnu inteligenciju na tvoje računalo. Uz Win 11 Pro dobivaš i Copilot, novi AI sustav iz Microsofta koji obavlja zadatke brže i jednostavnije!

Najbolji trenutak za jeftinu kupnju najnovijeg MS Officea 2024

Modernizirajte svoj sustav uz Windows 11 već od 10 €

Nabavite najisplativije Microsoft pakete uz kupon kod: BKS62