Pripreme za školu: Opremite PC sa Office 2024 za 19.99€ i Windows 11 Pro za 13.25€ na Keysfanu! - Monitor.hr
Prekjučer (11:12)

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Pripreme za školu: Opremite PC sa Office 2024 za 19.99€ i Windows 11 Pro za 13.25€ na Keysfanu!

Keysfan, pravo mjesto za originalne Microsoft ključeve! Obje licence iz naslova su trajne, što znači da plaćate jednom i koristite ih bez brige o plaćanju stalnih pretplata. Za mnoge korisnike Microsoft Office ostaje okosnica svakodnevne produktivnosti, a uz aktualnu Keysfanovu ponudu MS Office 2024 Professional dostupan je za samo 16,99 €, što ga čini iznimno povoljnom nadogradnjom. Ova jednokratna kupnja donosi trajni pristup ključnim alatima kao što su Word, Excel, PowerPoint i Outlook.

U ovoj rasprodaji možeš pronaći i operativne sustave po odličnim cijenama! Za samo 13,25 €, najnoviji Windows 11 Professional donosi generativnu umjetnu inteligenciju na tvoje računalo. Uz Win 11 Pro dobivaš i Copilot, novi AI sustav iz Microsofta koji obavlja zadatke brže i jednostavnije!

Najbolji trenutak za jeftinu kupnju najnovijeg MS Officea 2024

Modernizirajte svoj sustav uz Windows 11 već od 10 €

Nabavite najisplativije Microsoft pakete uz kupon kod: BKS62


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Utorak (08:22)

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Povratak u školu: Opremite PC sa MS Office 2024 za 19.99€ i Windows 11 Pro za 13.25€ na Keysfanu!

Keysfan, pravo mjesto za originalne Microsoft ključeve! Obje licence iz naslova su trajne, što znači da plaćate jednom i koristite ih bez brige o plaćanju stalnih pretplata. Za mnoge korisnike Microsoft Office ostaje okosnica svakodnevne produktivnosti, a uz aktualnu Keysfanovu ponudu MS Office 2024 Professional dostupan je za samo 16,99 €, što ga čini iznimno povoljnom nadogradnjom. Ova jednokratna kupnja donosi trajni pristup ključnim alatima kao što su Word, Excel, PowerPoint i Outlook.

U ovoj rasprodaji možeš pronaći i operativne sustave po odličnim cijenama! Za samo 13,25 €, najnoviji Windows 11 Professional donosi generativnu umjetnu inteligenciju na tvoje računalo. Uz Win 11 Pro dobivaš i Copilot, novi AI sustav iz Microsofta koji obavlja zadatke brže i jednostavnije!

Najbolji trenutak za jeftinu kupnju najnovijeg MS Officea 2024

Modernizirajte svoj sustav uz Windows 11 već od 10 €

Nabavite najisplativije Microsoft pakete uz kupon kod: BKS62

18.08. (10:40)

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Ljetna rasprodaja na Keysfanu: MS Office 2024 za 19.99 € i Windows 11 Pro za 13.25€!

Keysfan, pravo mjesto za originalne Microsoft ključeve! Obje licence iz naslova su trajne, što znači da plaćate jednom i koristite ih bez brige o plaćanju stalnih pretplata. Za mnoge korisnike Microsoft Office ostaje okosnica svakodnevne produktivnosti, a uz aktualnu Keysfanovu ponudu MS Office 2024 Professional dostupan je za samo 16,99 €, što ga čini iznimno povoljnom nadogradnjom. Ova jednokratna kupnja donosi trajni pristup ključnim alatima kao što su Word, Excel, PowerPoint i Outlook.

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Najbolji trenutak za jeftinu kupnju najnovijeg MS Officea 2024

Modernizirajte svoj sustav uz Windows 11 već od 10 €

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Keysfan, pravo mjesto za originalne Microsoft ključeve! Obje licence iz naslova su trajne, što znači da plaćate jednom i koristite ih bez brige o plaćanju stalnih pretplata. Za mnoge korisnike Microsoft Office ostaje okosnica svakodnevne produktivnosti, a uz aktualnu Keysfanovu ponudu MS Office 2024 Professional dostupan je za samo 16,99 €, što ga čini iznimno povoljnom nadogradnjom. Ova jednokratna kupnja donosi trajni pristup ključnim alatima kao što su Word, Excel, PowerPoint i Outlook.

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Keysfan, pravo mjesto za originalne Microsoft ključeve! Doživotna licenca za Microsoft Office Professional 2021 ovdje stoji samo 31,45 € (umjesto 229 €)! Nakon što dovršiš narudžbu, aktivacijski ključ stiže ti odmah. Samo preuzmi softver sa službene stranice i osiguraj 100% legitimnu aktivaciju! Nakon aktivacije dobivaš kompletan Office paket, uključujući Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access, OneNote, pa čak i Teams (besplatna verzija)!

Ako želiš najnovije inovacije, izaberi Office 2024 Home and Business za 139,99 €! Dobivaš najnovije značajke i uštediš čak 160 €. U ovoj rasprodaji možeš pronaći i operativne sustave po odličnim cijenama! Za samo 13,45 €, najnoviji Windows 11 Professional donosi generativnu umjetnu inteligenciju na tvoje računalo. Uz Win 11 Pro dobivaš i Copilot, novi AI sustav iz Microsofta koji obavlja zadatke brže i jednostavnije!

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Keysfan, pravo mjesto za originalne Microsoft ključeve! Doživotna licenca za Microsoft Office Professional 2021 ovdje stoji samo 31,45 € (umjesto 229 €)! Nakon što dovršiš narudžbu, aktivacijski ključ stiže ti odmah. Samo preuzmi softver sa službene stranice i osiguraj 100% legitimnu aktivaciju! Nakon aktivacije dobivaš kompletan Office paket, uključujući Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access, OneNote, pa čak i Teams (besplatna verzija)!

Ako želiš najnovije inovacije, izaberi Office 2024 Home and Business za 139,99 €! Dobivaš najnovije značajke i uštediš čak 160 €. U ovoj rasprodaji možeš pronaći i operativne sustave po odličnim cijenama! Za samo 13,45 €, najnoviji Windows 11 Professional donosi generativnu umjetnu inteligenciju na tvoje računalo. Uz Win 11 Pro dobivaš i Copilot, novi AI sustav iz Microsofta koji obavlja zadatke brže i jednostavnije!

Vruća rasprodaja Microsoftovog softvera!

Kupi više, uštedi više. Multi-key je bolji deal

Windows plus Microsoft Office paketi – 62% popusta uz promo kod BKS62