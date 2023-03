Još samo da srede tlak

Svjetske medije ovih dana obilazi snimak Dunava kod Prahova. Tu, na vodenoj granici s Rumunjskom, tamo gdje Dunav inače teče moćan, sada se vide olupine dvadesetak njemačkih ratnih brodova koje je nacistička Crnomorska flota potopila 1944. povlačeći se pred Crvenom armijom. Vodostaj je upola manji od uobičajenog za kolovoz, te je sada gotovo dječja igra preplivati jednu od najmoćnijih europskih rijeka, a ponegdje se voda može i pregaziti. Riječni promet se održava produbljivanjem dna. Hidroelektrana Đerdap, koja proizvodi oko petinu srpske struje, radi na takozvanom biološkom minimumu. DW

Low water levels on river Danube have exposed more than 20 German warships sunk during World War Two in Prahovo, Serbia https://t.co/7GxRuqN3di pic.twitter.com/2ODz9VWyN8

— Reuters (@Reuters) August 19, 2022