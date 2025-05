Kad ti šavove ne pokida kirurg, nego gladna bakterija s planom

Srčane bolesti vodeći su uzrok smrti globalno i u Hrvatskoj, gdje godišnje odnose 38,9% svih života. No, prijetnja raste i od superbakterija otpornih na lijekove, za koje The Lancet procjenjuje da će do 2050. uzrokovati 40 milijuna smrti. Posebno su ugroženi ljudi u zemljama s nižim BDP-om, gdje zarazne bolesti prevladavaju među uzrocima smrti. U međuvremenu, bogatije zemlje suočavaju se s visokom stopom smrtnosti zbog raka i kroničnih bolesti, dok Svjetska zdravstvena organizacija prikuplja podatke o globalnim trendovima kako bi zdravstvene politike bile učinkovitije. Lider